Росприроднадзор отметил улучшение ситуации с единственным в РФ лиановым лесом Дагестана

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Пострадавшие от незаконной вырубки участки Самурского заказника в Дагестане, на территории которого находится единственный в России лиановый лес, начали зарастать новой растительностью, при этом все попытки незаконного освоения земель в заказнике удалось приостановить, сообщили ТАСС в департаменте Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"За последние годы наметилась тенденция зарастания древесной и кустарниковой растительностью многих участков заказника. Заповеднику "Дагестанский" [в ведении которого с 2009 года находится заказник] удалось практически полностью искоренить браконьерство и незаконные рубки леса <…> В судебном порядке или благодаря оперативной работе инспекторов остановлены все попытки незаконного освоения и строительства на землях лесного фонда в заказнике", - говорится в ответе ведомства на официальный запрос ТАСС.

В подразделении Росприроднадзора отметили, что за прошедшие 10 лет с момента передачи заказника в ведение дагестанского заповедника ухудшения экологического состояния Самурского леса и сокращения численности редких и ценных объектов животного и растительного мира не отмечено.

"В настоящее время территорию заказника охраняют шесть штатных государственных инспекторов при поддержке оперативной группы заповедника. Служба охраны заказника обеспечена автомобилями, мотоциклами, моторной лодкой, кордонами с жилыми инспекторскими домами и вагонами, гостевым домом, зимней и летней экипировкой, специальными приборами", - отметили в департаменте.

Самурские лиановые леса представляют собой сложный комплекс тополевников, ольшаников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покрывавших практически всю дельту реки Самур. Флора Самурского заказника насчитывает более 500 видов, среди которых много эндемичных и реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана.

В 1982 году был организован государственный природный заказник федерального значения "Самурский" без ограничения срока действия. Его общая площадь - 11,2 тыс. га, он расположен на территории Магарамкентского (9,3 тыс. га) и Дербентского (1,9 тыс. га) районов Дагестана. В 2009 году заказник был передан в ведение заповедника "Дагестанский". К основным объектам охраны в заказнике относятся уникальный массив Самурского лианового леса, кабан, косуля, камышовый кот, лесной кот, места остановок и зимовок водоплавающих и околоводных птиц, нерестилища ценных видов рыб.