Врачи узких специальностей посетят в 2019 году все районы Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Врачи узких специальностей посетят все районы Ярославской области по проекту "Мобильная медицина", первый выезд специалистов состоится в сентябре. Об этом на своей станице в Facebook написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"На территории области запускается масштабный проект "Мобильная медицина" с участием Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Мне удалось согласовать этот вопрос с Министерством здравоохранения РФ и руководством ФМБА, в результате - мобильные комплексы стартуют уже в начале сентября", - написал Миронов.

По словам Миронова, жители всех районов Ярославской области смогут получить консультацию высококвалифицированных специалистов, также будут проводиться диагностические исследования. Проект уже работал в регионе, жители области обратились к губернатору с просьбой его повторить.

"Первый эксперимент мы провели два года назад, тогда передвижной медицинский мобильный комплекс ФМБА за месяц объехал 23 населенных пункта, высококвалифицированную помощь получили около 7 тыс. человек", - сообщил Миронов. Он также отметил, что в этом году прием также будет вести бригада детских врачей - педиатр, кардиолог, невролог, офтальмолог и аллерголог.