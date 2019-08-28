Айвовый сад из 100 деревьев заложат у музея Гранина под Курском в честь 100-летия писателя

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Айвовый сад в честь юбилея Даниила Гранина, насчитывающий 100 деревьев, заложат в Рыльском районе Курской области на территории музея, посвященного творческому наследию писателя, сообщила ТАСС в среду заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко.

Президент России Владимир Путин в среду на встрече с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом одобрил идею создания в регионе музейного комплекса, посвященного памяти писателя Даниила Гранина. Как отметил врио главы Курской области, совместно с Российским книжным союзом, Русской православной церковью уже определен земельный участок для размещения комплекса на месте, где ранее находилось село, где родился в 1919 году писатель.

"В ближайшее время в Курской области будет реализован проект "Колыбель", в рамках которого в Рыльском районе будут построены часовня в честь небесного покровителя писателя Даниила Пророка, музей творческого наследия Даниила Гранина, фестивальный комплекс с открытой сценой для ежегодного Гранинского фестиваля, а также будет заложен айвовый сад - памятные 100 деревьев, которые высадят волонтеры в честь юбилея писателя. Это позволит привлечь внимание россиян к творческому наследию Даниила Гранина и привлечь внимание к культурно-образовательному туризму в Курской области", - сказала собеседница агентства.

Вместе с тем, по словам дочери писателя Марины Чернышевой-Граниной, село Волынь Курской губернии является не местом рождения, а местом записи в официальных документах Даниила Гранина. Возможно, писатель появился на свет в Вильнюсе.

"Это не место рождения [моего папы], это место записи. Понимаете, это же был конец 1918 - начало 1919-го года. Люди ехали в Петербург, эта семья, где могли, там ребенка родившегося записали. Может быть, [Даниил Гранин родился] в Вильнюсе, откуда бабушка родом", - отметила дочь писателя.

Культурологический марафон и новые памятники

Культурологический марафон "Все грани Гранина" стартовал 8 августа в Курской области, которая является родиной писателя. Вторым городом стал Волгоград, после которого марафон переедет в Москву, затем в Псков, Калининград и финиширует в середине декабря в Санкт-Петербурге. На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге около культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей имя Даниила Гранина, также планируется установить после доработки проекта памятник в честь юбилея писателя.

"По Гранину, я ожидаю в течение буквально недели доработанный проект, который, я надеюсь, будет окончательным. Предварительно измененный вариант мне показывали, мне кажется они двигаются в правильном направлении", - сообщил в среду журналистам председатель комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, памятник писателю будет скромным, "в духе советского модернизма". Жюри международного открытого творческого конкурса в июне выбрало с учетом мнения дочери Гранина эскиз, который будет реализован. Дочь писателя Марина Чернышева-Гранина объяснила свой выбор тем, что скульптурный портрет, предложенный Евгением Бурковым, имеет большое сходство с писателем и отражает его характер.

О Гранине

Согласно указу президента РФ, 2019 год объявлен Годом Даниила Гранина в России, официальная программа празднования включает более 120 событий, большинство из которых пройдет в Санкт-Петербурге. Советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны Гранин начал литературную деятельность в 1940-х годах, неоднократно удостаивался за свои произведения отечественных и международных наград. В 2017 году он получил премию "За выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности". Писатель умер в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.