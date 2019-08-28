Петербургское отделение ФСС начнет создание единого колл-центра для регионов Северо-Запада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования в 2019 году начнет реализацию пилотного проекта по созданию единого колл-центра, который будет обслуживать все регионы Северо-Запада. Благодаря системе звонок для населения станет бесплатным и общение с клиентами будет проходить по единому стандарту, сообщил в среду на заседании координационного совета отделения управляющий отделения Константин Островский.

"В 2019 году мы планируем реализовать два больших федеральных проекта, учитывая наш положительный опыт с центрами обслуживания, руководством Фонда было принято решение на базе Санкт-Петербургского регионального отделения развивать северо-западный колл-центр, который будет обслуживать не только жителей Санкт-Петербурга, а всех клиентов Фонда, проживающих на северо-западе", - сказал Островский на заседании координационного совета Санкт-Петербургского регионального отделения. Он добавил, что первыми к проекту присоединятся Карелия и Ленинградская область.

Как пояснила ТАСС и.о. заместителя управляющего Санкт-Петербургского регионального отделения Татьяна Заморочко, пилотный проект будет реализовываться около года, и предполагается, что в дальнейшем подобные системы должны заработать в каждом макрорегионе страны. "Все идет в рамках принципа "одного окна" для того, чтобы все граждане независимо от территории проживания получали одинаковую информацию на одинаковом уровне и в одинаковом формате. Для этого создается межрегиональный колл-центр", - отметила собеседница агентства.

По словам Заморочко, изначально не предполагается, что региональные горячие линии в регионах прекратят свою работу, но в дальнейшем их заменит единая система. Кроме того, звонок по новому номеру будет бесплатным.

Санкт-Петербургское отделение является одним из крупнейших территориальных органов Фонда социального страхования, занимая второе место в России по количеству страхователей. Отделение выступает страховщиком для 330 тыс. юридических лиц с 3,2 млн застрахованных работников. Состоят на учете и централизованно обеспечиваются государственными услугами 114 тыс. инвалидов и более 10 тыс. пострадавших на производстве.