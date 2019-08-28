Режиссер Театра.doc подаст заявление в полицию в связи со срывом спектакля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Режиссер Театра.doc Анастасия Патлай планирует подать заявление в полицию на неизвестных, помешавших спектаклю "Выйти из шкафа". Об этом она сообщила в среду ТАСС.

"Группа из около десяти человек вошла на спектакль "Выйти из шкафа" в помещение Театра.doc и прервала спектакль. Они зашли в зону сцены и громко разговаривали. Я сейчас нахожусь в отделении полиции, даю объяснения, готовлюсь подать заявление", - сказала она.

Как написала в своем профиле в Facebook ассистент худрука театра Зарема Заудинова, в Театр.doc приехал наряд полиции, проверил документы у зрителей, несовершеннолетних среди них не обнаружил.

По ее словам, после отъезда Патлай в отделение, спектакль был продолжен, но беспорядки не закончились, и в театр был вызван второй наряд полиции.

Согласно описанию сайта театра, документальный спектакль "Выйти из шкафа" повествует о жизни, любви и поисках правды современных российских представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.