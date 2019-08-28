В Стамбуле определили лучшего мастера по приготовлению осетинского пива

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. /ТАСС/. Отборочный этап конкурса "Осетинское пиво" прошел в Стамбуле, его победительницей стала представительница осетинской диаспоры Нихал Кудакова. Она примет участие в финале конкурса во Владикавказе 4 октября, сообщила журналистам пресс-служба группы компаний "Бавария".

"Победительницей конкурса "Ирон баганы" - 2019 ("Осетинское пиво") в Турции стала Нихал Кудакова. 4 октября она примет участие в финале конкурса, который пройдет во Владикавказе. Шесть лет назад фестиваль осетинского пива "Ирон баганы" получил статус международного и стал связующим звеном между осетинами, живущими за границей. В этом году он проходит в девятый раз", - говорится в сообщении.

В этом году участие в конкурсе приняли пять представительниц осетинской диаспоры в Турции. Традиционный национальный напиток они варили из ингредиентов, которые были специально отправлены в Стамбул из Северной Осетии.

В рамках конкурса в фойе концертного зала "Джемал Рашид Рей" в Стамбуле развернулась выставка блюд осетинской кухни, выставка работ осетинских художников и ювелиров, живущих в Турции, и выставка старинных фотографий из семейных альбомов членов осетинской диаспоры. Также там прошла презентация книги филолога-осетиноведа Тамерлана Камболова о переселении осетин в Турцию. 1000 экземпляров книги, переведенной на турецкий язык, были переданы в дар осетинской диаспоре.

Кроме того, на торжественной церемонии закрытия отборочного этапа конкурса артисты из Северной Осетии представили в Стамбуле концерт.

Первое упоминание об осетинском пиве имеется в Нартском эпосе. Монументальной женской фигурой в нем является гостеприимная и мудрая Шатана, которая не раз спасает нартов от голодной смерти и прочих бед. Именно она первой сварила напиток. В эпосе довольно подробно описывается процесс приготовления пива, которому следуют и сегодня. Осетинское пиво имеет темный цвет и обладает оригинальным вкусом.

Однако рецепт, по мнению специалистов, видоизменился с тех пор. По его восстановлению на кафедре технологии пищевых продуктов в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) ведется многолетняя научная работа.