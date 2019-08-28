Молодым соотечественникам в Дагестане предложат реализовать совместные проекты

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Участников первого форума молодых соотечественников, который пройдет в Дагестане в 23-26 сентября, познакомят с инвестиционными и туристическими возможностями республики, а также пригласят к сотрудничеству по реализации совместных проектов. Об этом ТАСС рассказал министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

В августе в пресс-службе министерства сообщили, что 23-26 сентября в Дагестане планируется провести первый форум молодых соотечественников, в котором примут участие молодые дагестанцы, проживающие в иностранных государствах.

"На форум будут приглашены около 70 наших соотечественников, проживающих в разных странах - это Азербайджан и все страны СНГ, Турция, Сирия, Саудовская Аравия, Иран, Латвия, США. Мы хотим, чтобы они знали свои корни и традиции, независимо от того, в каких странах они проживают сегодня, чтобы они имели возможность реализовывать совместные проекты с жителями Дагестана на своей малой родине как в культурной, так и в экономической части, в том числе, возможно, по открытию новых производств. Мы покажем, чем сегодня обладает и как меняется Дагестан, его инвестиционную привлекательность", - сказал Муслимов.

По его словам, участникам форума планируется представить, в частности, растущий туристический потенциал республики.

"Уже в этом году у нас туристов гораздо больше, чем ожидалось - пассажиропоток аэропорта выходит за 1 млн пассажиров, до конца года будет около 1,5 млн пассажиров. Это говорит о том, что привлекательность Дагестана растет, и туристическая индустрия развивается. И нам хотелось бы, чтобы наши молодые соотечественники тоже на длительное время связали свою жизнь с Дагестаном", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что участниками форума станут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ожидается, что республику посетят представители 15-20 государств.