Исследование: школьники России больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские школьники больше всех в мире испытывают стресс из-за успеваемости, на втором месте по этому показателю Китай. Такие выводы приводятся в глобальном исследовании "Уверенность в процессе обучения" аналитической компании Harris Insights & Analytics в сотрудничестве с LEGO Education, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Результаты исследования показали, что российские школьники больше всех испытывают стресс из-за успеваемости в школе. Об этом заявили 79% респондентов. Второе место занимает Китай - 64%, на третьем месте Германия с 61%. Также исследование подтвердило, что чувство тревоги и неуверенности мешает детям и подросткам в учебе. Об этом говорят 68% российских учителей", - говорится в исследовании.

Отмечается, что ученики, учителя и родители сходятся во мнении, что именно оценки являются ключевым фактором, вызывающим стресс, как и сравнение результатов усилий одного ученика с успехами других одноклассников. Так, на вопрос "Когда меня сравнивают с другими учениками, я чувствую беспокойство" больше всего положительно ответили 66% учеников из США, 55% учеников из России и 39% учеников из Германии.

Тесты и экзамены также вызывают повышенную обеспокоенность и волнение у школьников. Процент таких результатов опроса высок во всех странах: 57% в России, 58% в Японии, 64% в США, 66% в Германии, 73% в Китае.

Также по данным исследования, 80% российских школьников знают, что неудачи являются частью процесса обучения. Схожее отношение к неудачам и в других странах: в Германии - 82%, Японии - 83%, США - 86%. Что касается учителей, то авторы исследования отмечают, что педагоги "твердо убеждены, что неудачи способствуют формированию чувства уверенности". "91% учителей утверждают, что ученикам следует учиться терпеть неудачи, чтобы преодолевать их в будущем и быть более успешными", - говорится в материалах.

Глобальное исследование "Уверенность в процессе обучения" (Confidence in Learning Poll) включает опросы, которые проводились с 6 по 28 февраля 2019 года среди 5002 учащихся, 2001 родителя и 1152 педагогов из Америки, Германии, Китая, России и Японии. Были опрошены дети в возрасте от 5 до 18 лет (в группах 5-10, 11-13, 14-18 лет).