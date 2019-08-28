"Ведомости": поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские телекомпании, онлайн-кинотеатры и IT-компании подготовили поправки в закон "Об информации", согласно которым поисковые системы будут обязаны подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их после появления в нем в течение шести часов. Об этом сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на документ.

Согласно поправкам, правообладатели смогут выбирать компанию, одобренную Роскомнадзором, которая будет в их интересах вести реестр пиратских ссылок. После одобрения такой компании надзорным ведомством, как пишет издание, поисковики будут обязаны в течение 10 дней подключиться к реестру и удалять пиратские ссылки в течение шести часов после появления в нем. При этом число реестров, по информации газеты, будет не ограничено.

Представитель Роскомнадзора подтвердил изданию, что данные поправки готовы и направлены в администрацию президента. Далее их планируют передать в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над ним и внесет на рассмотрение парламента, сообщили "Ведомостям" собеседники. Председатель данного комитета Леонид Левин также подтвердил изданию, что в ближайшие дни получит текст поправок, однако не стал их комментировать.

В июле глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что проект антипиратского закона будет внесен в Госдуму до конца месяца, однако в парламент он так и не поступил. Как сообщают "Ведомости", в связи с этим компании договорились о продлении антипиратского меморандума, подписанного 1 ноября 2018 года в Москве представителями правообладателей и интернет-компаний.

Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Меморандум действует до 1 сентября 2019 года.