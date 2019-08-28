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СМИ: президента Чили оштрафовали за нарушения при строительстве дома

Себастьян Пиньера выплатил $6,8 тыс.

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Суд города Пукон обязал президента страны Себастьяна Пиньеру выплатить штраф в размере 4,93 млн чилийских песо ($6,8 тыс.) за нарушение законодательства при строительстве дома. Об этом сообщила в среду радиостанция BioBio.

По ее данным, городская администрация подала на президента в суд, так как на его дом у озера Кабургуа не был оформлен акт окончательного приема работ.

Главе государства был назначен максимально возможный штраф за это нарушение. Как отмечает радиостанция, президент его уже оплатил.

В то же время суд отклонил прошение о сносе здания, заявив, что принятие подобного решения не входит в его компетенцию.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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