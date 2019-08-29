Аэропорт Владивостока не пострадал от дождей

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Инфраструктура аэропорта Владивосток не пострадала от проливных дождей, вызвавших затопление парковки и подъездного пути к терминалу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации Приморского края.

В среду в результате осадков оказалась подтопленной территория привокзальной площади аэропорта, через который планируют прибыть в город участники Восточного экономического форума - он состоится 4-6 сентября на острове Русском.

"Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проверил состояние международного аэропорта Владивосток после ливневых дождей. По словам директора ОАО "МАВ" Игоря Лукишина, прошедшие дожди подтопили парковку аэропорта. Сейчас вода откачана, воздушная гавань функционирует в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что готова проектная документация дренажной системы, которая позволит избежать значительных подтоплений и увеличить водопропускную систему аэропорта. По словам Кожемяко, аэропорту необходимо приобрести дополнительную технику, в том числе передвижные насосные станции, продумать реконструкцию водоотводной инфраструктуры аэропорта. Он выразил готовность краевой власти помочь воздушной гавани с выполнением этих задач.

В Приморском крае двое суток не прекращались сильные дожди, которые вызывали временные затопления некоторых улиц и сход селей во Владивостоке, подтопления территории около аэропорта и домов в Надеждинском районе, а также локальные отключения электричества. По информации Приморского гидрометцентра, в крае к среде выпало три месячных нормы осадков.