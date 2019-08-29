Объекты наследия немцев Поволжья начнут реставрировать для развития туризма под Саратовом

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Власти планируют начать реставрацию объектов наследия немцев Поволжья в Энгельсском районе Саратовской области, который являлся центром автономной республики немцев Поволжья. Это позволит привлечь в регион туристов, в том числе жителей Германии, чьи предки жили здесь, сообщил ТАСС глава района Дмитрий Тепин.

"Мною дано поручение провести ревизию и проанализировать состояние существующих объектов наследия немцев Поволжья. В следующем году мы приступим к формированию технического задания, планированию работ и расчету необходимых средств, это точки притяжения туристов, которые позволят нам развивать это направление", - сказал Тепин.

Он уточнил, что в настоящее время в центральной части города Энгельса сохранились здания, построенные в период, когда этот город являлся столицей республики немцев Поволжья. Это, например, кинотеатр "Родина", расположенный в здании 1938 года постройки, Дворец творчества детей и молодежи 1940 года постройки, гостиница "Волга" 1938 года постройки. Особый интерес представляют Лютеранская кирха, возведенная в 1906 году в селе Липовка и действующая немецкая мельница Шардта, построенная в 1907 году в селе Красный Яр.

"Нам предстоит большая работа вместе с краеведами и историками. Однако, это важно с точки зрения сохранения истории родного края и с точки зрения развития района за счет туризма", - уточнил Тепин, добавив, что восстановление и реставрация объектов будет вестись в том числе за счет средств меценатов, "которые проживают в районе и готовы будут вкладываться в развитие туркластера".

По данным администрации Энгельсского района, только в прошлом году сюда приехали почти 77 тыс. туристов, в том числе, посетивших объекты немецкого наследия. Ежегодно район посещают свыше 300 туристов - потомков немцев Поволжья. Региональные туроператоры реализуют тематические экскурсии: "Немецкая автономия на Волге", "На улице Немецкой", "Немцы Поволжья на энгельсской земле" и многие другие.

Немцы в Поволжье появились в результате переселения представителей этого народа из германских государств в XVIII веке. Значительная часть проживала на территории Саратовской области, в том числе в городе Энгельсе (Ранее - г. Покровск). В 1941 году, с началом войны с гитлеровской Германией, власти СССР выслали поволжских немцев в Сибирь и Казахстан. 55 лет назад (1964) Президиум Верховного совета СССР принял указ "О внесении изменений в указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года "О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья". Местным властям предписывалось оказывать помощь и содействие немецкому населению. Но в 1990-е годы большая его часть уехала в Германию, поволжские немцы в настоящее время проживают в России, Казахстане, а также в США и Канаде.