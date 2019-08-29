Белый дом: Трамп не соглашался с выделением G7 €20 млн на тушение пожаров в Амазонии

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не соглашался с решением лидеров стран Группы семи (G7) выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации лесных пожаров в Амазонии. Об этом заявил в среду официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

"Соединенные Штаты готовы помогать Бразилии в ее усилиях по борьбе с этими пожарами и не соглашались на совместную инициативу G7, которая не учитывала обсуждения этой темы с президентом [Бразилии Жаиром] Болсонару", - приводит его заявление телеканал CNN. "Наиболее конструктивным способом содействия было бы координировать действия с правительством Бразилии", - добавил Марки.

Ранее Трамп заявил, что Болсонару "усердно работает над [тушением] пожаров и во всех отношениях делает отличную работу для жителей Бразилии". По словам хозяина Белого дома, президент Бразилии и его страна "пользуются полной поддержкой США".

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес Болсонару и его правительства в связи с тем, что они, по словам оппонентов, не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов.

В понедельник лидеры стран G7 приняли решение выделить €20 млн в качестве помощи в ликвидации пожаров. Однако глава гражданской канцелярии Болсонару Оникс Лоренцони заявил, что власти Бразилии откажутся от этих средств. По мнению Лоренцони, Бразилия может научить "любую страну" тому, как сохранять леса. Во вторник бразильский лидер уточнил, что мог бы рассмотреть возможность принятия такой помощи только после отказа президента Франции Эмманюэля Макрона от обвинений во лжи в свой адрес.