Эксперт: в России не хватает более 500 врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 500 специалистов по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции не хватает в России, это может сказаться на качестве разъяснительных бесед о профилактике инфекции с пациентами. Такое мнение высказал ТАСС в среду руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"Несколько тысяч пациентов находятся под наблюдением одного врача. Наши подсчеты показали, что на данный момент как минимум надо подготовить 500 врачей-специалистов по ВИЧ-инфекции. Дальше число ВИЧ-инфицированных будет увеличиваться... если будут новые случаи заражения. А они продолжаются. Всего дефицит по России 500 [врачей], а в перспективе надо готовить 1000 специалистов", - сказал он.

По словам Покровского, большое число пациентов на одного врача может сказываться на качестве и объеме информации, которую специалист должен донести до пациента о последствиях и профилактике ВИЧ.

"Количество ВИЧ-инфицированных растет, а количество врачей практически не увеличивается. В результате нагрузка на врачей очень растет. Отсюда у них все меньше времени на общение с пациентами, на их обучение. Отсюда проблемы, связанные с [разъяснениями о] рисках передачи ВИЧ", - пояснил специалист.

Проблемы грудного вскармливания

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении ВИЧ-инфицированной женщины, которая кормила своего новорожденного ребенка грудным молоком по статье о заражении инфекцией. Как сообщила во вторник ТАСС адвокат женщины Ольга Кривонос, рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав. По ее словам, подзащитная знала о своем диагнозе, но не принимала его и не знала, что кормление грудным молоком может причинить ребенку вред. Комментируя ситуацию, Покровский предположил, что врачи могли не в полном объеме донести до женщины информацию о последствиях грудного вскармливания с ВИЧ-инфекцией.

"Надо обязательно обучать женщин, как избежать заражения. Но главное, чтобы наше государство всех ВИЧ-инфицированных женщин обеспечило сразу этими смесями и заменителями грудного молока. Чтобы это было надежное обеспечение, и тогда будет лучше идти процесс", - сказал он, добавив, что риск заражения через грудное вскармливание колеблется от 10% до 30%, в зависимости от стадии заражения матери.

В России существуют определенные государственные гарантии, согласно которым ВИЧ-инфицированные матери получают специальные смеси и заменители грудного молока, а также по рецепту врача. Однако, получение питания по рецепту занимает определенное время, в результате чего ребенок может остаться без смесей.

Ситуация с ВИЧ

Согласно данным отчета Центрального научно-исследовательского института организации информатизации населения Минздрава РФ, в 2018 году от ВИЧ в стране умерли более 20 тыс. человек. Смертность от ВИЧ за год выросла на 2,2%. Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - это люди в возрасте от 25 до 55 лет. Пик смертности от ВИЧ как среди мужчин, так и среди женщин, приходится на период от 25 до 34 лет.

Показатель "распространенность ВИЧ" на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральных округах, из субъектов РФ - в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской областях и Пермском крае.