Главный диетолог Минздрава назвал два закона для правильного питания

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Проблему избыточного потребления калорий жителями РФ, а в впоследствии и ожирения, можно решить следуя всего двум правилам здорового питания. В частности, нужно соблюдать разнообразие рациона и баланс между потребленными и потраченными калориями, сообщил ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян.

"Нужно знать законы науки о питании, нужно их соблюдать и стремиться к этому. Первый - закон соответствия энергетической ценности рациона и затрат организма. Сколько потратил, столько и съешь, не больше и не меньше. Если больше, это избыточная масса тела, а потом - ожирение. Поэтому у нас сейчас 50% населения имеют избыточную массу тела. Это нарушение первого закона науки о питании. Избыточное потребление насыщенных жиров, углеводов, недостаточность овощей и фруктов, с этим мы должны работать", - рассказал Тутельян.

Согласно второму закону, человеческий организм должен получать достаточное количество биологически активных веществ: витаминов и минералов. Если удовлетворить потребности организма в питании полностью с помощью продуктов не получается, следует принимать специальные витаминные комплексы.

"Второй закон сложнее - это соответствие химического состава рациона физиологическим потребностями по пищевым веществам и биологически активным веществам. Мы должны получить из пищи, из рациона, порядка 170 химических соединений. Так как сейчас мы должны сокращать объем рациона, то часто бывает жизненно важных пищевых веществ не хватает. Мы недополучаем витаминов, значит, надо витаминно-минеральные комплексы принимать", - пояснил диетолог.

По его словам, сегодня человек в большей степени не доедает витаминов группы B, витамина D, жирных полиненасыщенных кислот, а также пищевых волокон. Для устранения дефицита Тутельян рекомендует обычный хлеб заменить хлебом из муки грубого помола, чаще есть жирную рыбу и включать в рацион обогащенные продукты. Кроме того, правильную культуру питания нужно формировать с детства, уверен специалист.

"Это надо с детского сада прививать. Ребенок должен понимать, что конфета - это праздник и в воскресенье мама даст одну конфету. Мы же даем много, вот вам и избыточное потребление сахара. Впоследствии сахарный диабет и ожирение, распространенность которых растет, - добавил Тутельян. - Детей нужно учить с детского сада, они быстро схватывают. Это можно делать в виде игры. Есть масса всяких приемов, как научить".

Статистика Росстата

Росстат опубликовал статистику, согласно которой за сутки россиянин съедает продуктов на 2651 ккал. В частности, рацион состоит из 335 граммов углеводов, 108 г жиров и 80 г белков. "В среднем это нормально, но среднее есть среднее. Немножко мы переедаем, в первую очередь, за счет углеводов и жиров, это дает калорийность", - прокомментировал статистику Тутельян. Он также добавил, что для женщины нормальным является около 1800 ккал в сутки, для мужчины - 2000-2100 ккал.

Около 35% суточного рациона россиян составляют хлеб и хлебобулочные изделия и порядка 18% - мясо и мясные продукты. При этом мяса больше потребляют люди, проживающие в городе, чем сельские жители (34,3% и 38,1% соответственно), отмечают в Росстате. Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.

"Потребление хлеба излишне избыточное, нас это волнует. Это связано с традициями и недостаточным образованием населения. На структуру питания также влияют цены. В сельской местности мясо дороже. Здесь оно более доступно, поэтому и едят больше. В городе также выше уровень знаний, а в сельской местности основными продуктами питания являются хлеб, каша, картошка", - рассказал эксперт.

Согласно данным ежегодного доклада Минздрава РФ о заболеваемости всего населения России, число россиян с диагнозом ожирение в 2018 году превысило 2 млн человек.