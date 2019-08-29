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Обрушение стены здания в Новосибирске

Состояние пострадавшего при обрушении стены в Новосибирске рабочего улучшается

Его состояние оценивают как средней степени тяжести

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Рабочий, пострадавший при обрушении стены реконструируемой насосной станции в Новосибирске, находится в состоянии средней степени тяжести и идет на поправку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

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"Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Идет на поправку, вся необходимая помощь ему оказывается", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в среду утром при проведении подрядчиком - компанией "Сибэм" - реконструкции здания насосной станции 1967 года постройки, которое принадлежит Сибирской генерирующей компании. По информации мэрии Новосибирска, при выполнении работ произошло сползание грунта. Погибли трое рабочих, еще один находится в больнице.

Следственный комитета РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ"), задержаны трое представителей подрядной организации.

Теги
РоссияНовосибирская областьОбрушение стены здания в Новосибирске
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