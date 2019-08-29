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В Якутии усилят подготовку кадров для нефтегазовой отрасли

Для этого на базе Светлинского индустриального техникума будет создан учебный полигон
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© Дмитрия Осипов/ТАСС​

МИРНЫЙ /Якутия/, 29 августа. /ТАСС/. Власти Якутии планируют наладить подготовку кадров со средним профессиональным образованием для развивающегося на западе региона нефтегазового производства. Об этом сообщил ТАСС на полях I нефтегазового форума первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"В целях кадрового обеспечения реализации проектов по созданию центров добычи и транспортировки нефти и газа в Западной экономической зоне рассматривается принятие мер по развитию условий для подготовки кадров для нефтегазовой отрасли в Западной Якутии путем создания на базе Светлинского индустриального техникума современного учебного полигона по направлению "Нефтегазовое дело" в 2019 году, перепрофилированию деятельности Сунтарского технологического колледжа на подготовку кадров для нефтегазовой отрасли в 2020 году", - сказал Присяжный.

I нефтегазовый форум проходит с участием порядка 200 специалистов нефтегазовой отрасли и представителей органов власти в городе Мирный на западе Якутии.

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