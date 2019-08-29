В Якутии экзамены по стандартам WorldSkills будут сдавать по 18 компетенциям

МИРНЫЙ /Якутия/, 29 августа. /ТАСС/. Студенты техникумов и училищ Якутии будут сдавать в 2020 году демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills по 18 компетенциям. Об этом сообщил на сессии I нефтегазового форума в Мирнинском районе первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"В 2020 году планируется проведение демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" в 18 профессиональных образовательных организациях с участием 723 человек по 17 компетенциям. Планируется организация 27 площадок проведения демонстрационного экзамена. В оценке демонстрационного экзамена примут участие свыше 260 экспертов", - сказал Присяжный.

Он отметил, что в 2019 году в экзамене приняли участие 570 человек из 27 профессиональных образовательных организаций по 15 компетенциям. 538 человек получили паспорт компетенций. "Это документ, удостоверяющий о соответствии результата демонстрационного экзамена набранному студентом количеству баллов. Были аккредитованы 23 Центра проведения демонстрационного экзамена. В проведении демонстрационного экзамена приняли участие 252 эксперта", - уточнил первый замминистра.

Демонстрационный экзамен - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования колледжей и вузов, которая предусматривает, в частности, моделирование реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.