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Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги

В областной организации профсоюза работников здравоохранения пояснили, что решение принято на время проведения проверки
ГБУЗ "Центральная городская больница № 1" в Нижнем Тагиле Марина Молдавская/ТАСС
Описание
ГБУЗ "Центральная городская больница № 1" в Нижнем Тагиле
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов. По его словам, это главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников и главный врач ЦГБ № 1 Олег Николаев.

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"Они отстранены на время проведения проверки, это стандартная процедура, проверка завершится через две недели", - сказал Угринов.

Проверка больниц определит, каким образом распределятся фонд стимулирования, общий объем заработной платы медработников, и насколько адекватна нагрузка на врачей, добавил собеседник агентства.

Шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. В качестве причины этого они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова для разрешения ситуации создана специальная комиссия. В настоящий момент известно, что все врачи отозвали свои заявления.

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РоссияСвердловская областьМассовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле
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