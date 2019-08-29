Опрос: каждый пятый житель России смотрит телевизор раз в полгода

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода, при этом чуть менее половины жителей России включают его каждый день. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом Hi-Tech Mail.ru, поступившие в четверг в распоряжение ТАСС.

"Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в полгода или реже. Однако все же около половины опрошенных - 43% - включают его каждый день. Несколько раз в неделю ТВ смотрят 17%, пару раз в месяц - 12%, остальные - один раз в 2-5 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Почти у всех респондентов (92%) дома есть телевизоры, две трети (73%) установили их в гостиной, 44% смотрят телевизор в спальне, чуть больше трети (38%) - на кухне.

53% опрошенных предпочитают смотреть фильмы, 48% - новости, популярные сериалы (29%), спортивные программы (26%), мульфильмы (24%). Меньше всего смотрят развлекательные (16%) и музыкальные передачи (16%), а также ток-шоу (14%).

По данным опроса, россияне не любят менять технику часто. Почти половина респондентов (44%) обновляли технику более 5 лет назад, еще 17% - 3-5 лет назад, от 1 до 3 лет прошло с момента покупки у 23% опрошенных.

Опрос проходил с 23 по 30 августа среди 8,8 тыс. российских пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru.