Как педагоги отнеслись к идее ввести стандарт поведения в соцсетях

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Разработанные Минпросвещения РФ правила поведения учителей в интернете и соцсетях помогут не только педагогам ориентироваться в том, какой контент можно публиковать, но и зафиксируют список требований, которые общество может предъявлять к преподавателю. При этом все опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении - подробности частной жизни или фотографии с застолья учителям лучше оставить в домашнем архиве.

Во вторник стало известно, что Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Рекомендуется также избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации учителя, преподавателя или образовательной организации. В случае нарушения норм профессиональной этики педагог имеет право на справедливое и объективное расследование специальной комиссией, а также может обратиться в суд.

Стандарт сформирует правильное отношение к статусу учителя

В предложенном регламенте многие эксперты увидели не ограничение прав учителя, а попытку установить четкие рамки дозволенного для представителей сферы образования. Разработанные нормы профессиональной этики помогут педагогам избежать лишних вопросов со стороны общественности, отметила в разговоре с корреспондентом ТАСС директор екатеринбургской гимназии № 9 Лариса Кулькова.

В связи с последними скандалами, связанными с претензиями к педагогам из-за опубликованных снимков, например, с пляжа, стандарт сможет защитить учителя от тех, кто предъявляет к профессии нечеловеческие морально-этические нормы. По мнению директора работающей под Калининградом "Школы будущего" Алексея Голубицкого, документ, скорее, адресован обществу, а не учителям.

"Есть определенный порог требований, которые к учителю предъявляются, - он вот такой. А если вы считаете себя в праве предъявить [учителю] какие-то претензии, то есть определенный институт, где это можно рассмотреть и убедиться в том, нарушил или не нарушил учитель норму", - рассказал собеседник агентства.

Закон един для всех

Многие собеседники ТАСС сошлись во мнении, что запрет на публикацию информации, угрожающей благополучию детей, физическому или психологическому, уже прописан в действующем законодательстве. По мнению члена общественного совета Министерства просвещения РФ, народного учителя России Майи Пильдес, учитель обязан быть интеллигентным человеком, который без дополнительных предписаний должен соблюдать элементарные правила приличия.

"Учителю, как и любому другому адекватному человеку, действительно стоит и в реальной, и в виртуальной жизни воздержаться от размещения любой информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Виды подобной информации перечислены в статье 5 федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", - поддержала коллегу победитель конкурса "Учитель года - 2018" в Новгородской области из школы № 2 города Пестово Елена Жильцова.

Преподаватель русского языка и литературы из Кемерова Валерия Акулова, автор собственного 170-тысячного канала на YouTube с юмористическими видеоисториями о буднях учителя, считает, что большинство ее коллег уже "почистили" личные аккаунты в социальных сетях от фотографий, сделанных в студенческое время, и которые сегодня могут быть неверно истолкованы. Сформировался узнаваемый стиль страницы учителя, где в основном публикуются фотографии с совместных походов, праздников и снимки из школьной жизни. Впрочем, ответственность перед детьми за контент в сети несут не только учителя, но и родители.

"Я могу на страницах родителей наблюдать, что они ходят на корпоративы, показывают пример своему ребенку. Но если учитель такое выкладывает, то он должен знать, что общество на это отреагирует определенным образом. Поэтому он либо это не выкладывает, либо делает альбом, который видят только друзья, например. Зачем это видеть ученикам - ученики должны воспринимать его как учителя", - рассказала Акулова.

Личная жизнь - только для друзей

Руководитель самой большой школы Екатеринбурга - школы № 23 - Ольга Михайлова советует своим коллегам вести в сети профессиональные блоги и отказаться от публикации фотографий личной жизни. По словам собеседницы агентства, многие учителя прислушиваются и выкладывают на платформах методические наработки, учебные материалы и другие рекомендации, полезные в работе коллегам. Что касается фотографий, репостов и ссылок, которые указывают на другие сферы жизни и интересы учителя - его хобби, отдых, круг общения - преподаватели зачастую жестко модерируют себя сами. Прежде всего потому, что именно к профессии учителя общество предъявляет сегодня особенно высокие требования.

"[Фотографии с застолья с алкоголем -] это абсолютное табу и оно вызвано именно внутренними соображениями. В этом случае наличие или отсутствие специального регламента не усилит и не ослабит мое внимание к такому отношению", - рассказал корреспонденту ТАСС победитель всероссийского конкурса "Учитель года России" в 2017 году, учитель истории из Санкт-Петербурга Илья Демаков.

Новые правила на страже личной информации

Если запрет на публикацию контента, способного травмировать детскую психику, уже регулируется законодательством, в рекомендации поведения в сети для педагогов стоило бы включить отказ от публичного обсуждения проблем, которые возникают внутри коллективов. Учителя имеют доступ к персональным данным ребенка, знают о его проблемах, и выкладывать их на всеобщее обозрение должно быть запрещено, считает заместитель председателя Государственного совета Республики Крым, глава комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бобков. Не стоит предавать огласке и информацию об успеваемости детей, считает исполняющая обязанности директора Ледмозерской школы Муезерского района Карелии Алла Фалькова.

"То, что касается профессиональной деятельности педагога, должно оставаться внутри школы и ни в коем случае не выходить за пределы, чтобы это нельзя было использовать для разжигания межличностных конфликтов", - отметил Бобков.

Новый свод правил также не уточняет, насколько строго требуется контролировать поведение учителя в сети. Как подчеркнул директор школы № 1 Нарьян-Мара Юрий Канев, остается неясным, с помощью каких инструментов будут следить за поведением педагога в интернете. "Непонятно, как это будет контролироваться. Как вычислять: учитель или не учитель, ведь страница может вестись не под своим именем", - отметил собеседник агентства.