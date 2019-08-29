Активисты намерены парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября

ТАСС, 29 августа. Группа радикальных экологических активистов объявила, что она намерена с 13 сентября начать запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вблизи аэропорта Хитроу в Лондоне, что, вероятно, приведет к отмене всех рейсов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление группы сторонников мер по борьбе с изменением климата под названием Heathrow Pause.

"С 13 сентября мы будем использовать лазейку в правилах техники безопасности аэропорта Хитроу и будем запускать БПЛА внутри закрытой зоны", - цитирует агентство заявление группы. "Как мы понимаем, авиационные власти в ответ отменят все рейсы", - предполагают экологические активисты. "Беспилотники не будут запускаться на пути самолетов, так что не будет риска нанесли ущерб кому-либо", - заверяет Heathrow Pause.

Как сообщала в этом месяце газета Mail On Sunday, группа Heathrow Pause откололась от экологического движения Extinction Rebellion. В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, требуя от властей страны активных действий, направленных на борьбу с изменением климата. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала больше тысячи человек.

Как сообщала 10 августа Mail On Sunday, группа Heathrow Pause заявила, что намерена начать запускать беспилотники вблизи Хитроу с 13 сентября. Активисты предупредили, что эта акция будет продолжаться, по крайней мере, одну неделю, однако не исключили, что она может продлиться и более долгое время.