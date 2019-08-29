В Кемерове пенсионерка получила 160 тыс. рублей доплаты к пенсии по партбилету КПСС

КЕМЕРОВО, 29 августа. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса потребовала от местного отделения пенсионного фонда провести перерасчет пенсии 66-летней кемеровчанке и выплатить ей дополнительно 160 тыс. рублей на основании партийного билета КПСС, подтверждающего заработок женщины. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что женщина является пенсионером по старости. Пенсионерка предоставляла в ПФР свой партийный билет КПСС от 1975 года, который содержал сведения о ежемесячных членских взносах, размер которых устанавливался в процентном соотношении от размера заработной платы, что подтверждает заработок женщины. По требованию прокурора Кемерова пенсионный фонд произвел женщине перерасчет пенсии и доплату в сумме более 160 тысяч рублей", - рассказали в ведомстве.

Ранее пенсионерка сама пыталась получить положенные ей по закону пенсионные выплаты, однако в отделении ПФР в Кемерове она получила отказ на начисление трудовой пенсии на основании партийного билета и обратилась с жалобой в прокуратуру. По результатам проведенной проверки прокурор города также внес в адрес начальника местного управления ПФР представление о нарушении пенсионного законодательства.