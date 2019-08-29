СМИ: в Барселоне отменили более 90 рейсов из-за забастовки наземного персонала Iberia

МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчик Vueling отменил по меньшей мере 92 рейса из-за забастовки наземного персонала испанской авиакомпании Iberia в Барселоне 30 и 31 августа. Об этом сообщила в четверг газета 20minutos.

По ее информации, Vueling решил отменить 54 рейса в пятницу и 38 в субботу. Компания предполагает, что стачка затронет около 14 тыс. пассажиров.

Наземный персонал Iberia насчитывает около 2,5 тыс. человек. Речь идет о работниках на стойках регистрации пассажиров, грузчиках и прочих сотрудниках, которые предоставляют услуги примерно двадцати компаниям, включая Vueling.

Предыдущая забастовка персонала Iberia прошла 24 и 25 августа. В результате были отменены более 100 рейсов. Сотрудники компании требуют улучшения условий труда.

Международный аэропорт Барселоны является вторым среди крупнейших в Испании после мадридской воздушной гавани. В 2018 году он принял рекордное в своей истории число пассажиров: услугами каталонского аэропорта воспользовались около 50,1 млн путешественников. Этот показатель на 6,1% выше, чем в 2017 году.