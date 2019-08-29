Тело погибшей в Турции российской девочки отправят на родину 30 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Тело погибшей в результате инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки перевезут в Россию в пятницу. Об этом в четверг сообщил отец ребенка Андрис Лейкуцис.

"Завтра в 23 часа она улетает домой из Антальи. Если остались места на этом рейсе, то мы полетим всей семьей", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи.

Медики были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и пока остаться в Турции. Девочка умерла в больнице днем 28 августа.

Генконсульство России в Анталье заверило, что окажет всю необходимую помощь в организации репатриации тела. Кроме того, российская сторона "продолжит внимательно следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции трагического инцидента", заключили в посольстве.