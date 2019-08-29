Регионы ДФО получат на строительство и ремонт соцобъектов 184 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бюджет программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" на строительство и ремонт социальных объектов на 2019-2021 год превысил 184 млрд рублей, тогда как пять лет назад средств на эти цели в нем не было заложено. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью, размещенном в официальном журнале Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Еще никогда наши регионы не получали столько федеральных денег для строительства и ремонта социальных объектов. Знаете, всего пять лет назад в государственной программе "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", не учитывая магистральные проекты, на социальные объекты было заложено 0 рублей 0 копеек! А сегодня трехлетний бюджет (2019-2021 годы) перевалил за 184 млрд рублей!", - сообщил Александр Козлов.

Так, в рамках реализации программы социального обустройства новых центров экономического роста или "Единой субсидии" в городе Свободном Амурской области, где строится крупнейший в России газоперерабатывающий завод, будут построены система водоснабжения и инженерные сети. Это позволит решить серьезную для этого города проблему с чистой водой. В Приморском крае большой процент изношенности медицинского оборудования, поэтому федеральные деньги идут на модернизацию техники в больницах и поликлиниках.

"В Бурятии, в Улан-Удэ, в последний раз трамвайные вагоны закупались в 1996 году, поэтому запланировано приобретение сразу 15 трамваев. В поселке Чегдомын Хабаровского края люди годами ждали, когда будет достроен плавательный бассейн. И вот благодаря "Единой субсидии" в марте 2019 года его сдали в эксплуатацию", - сообщил министр.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.