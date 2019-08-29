Козлов: Дальнему Востоку не хватает более 4,3 тыс. врачей и участковых

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. врачей и участковых не хватает Дальнему Востоку, необходимо закупить более 1 тыс. машин скорой помощи, построить 112 детских садов, отремонтировать 480 школ и более 1,2 тыс. медицинских организаций. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в интервью официальному журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы подсчитали, что Дальнему Востоку надо дополнительно построить 112 детских садов, 891 фельдшерско-акушерский пункт. Капитально отремонтировать 480 школ, 388 объектов культуры, 1205 медицинских организаций. Дальнему Востоку нужно больше 1 тыс. машин скорой помощи и 13 тыс. единиц нового медицинского оборудования. Мы подсчитали также, что региону не хватает 4329 врачей и участковых", - сказал Козлов.

Он отметил, что министерство продолжит добиваться дополнительного финансирования для региона. "Дальневосточники должны почувствовать реальные улучшения во всех сферах, а для этого мы должны двигаться быстрее, чем другие регионы", - отметил министр.

Вопросы здравоохранения на Дальнем Востоке будут обсуждаться на сессии "На пути к здоровому обществу Дальнего Востока" на ВЭФ. В частности, эксперты обсудят реализацию нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", внедрение новых технологий, увеличение продолжительности жизни в регионе и другие вопросы этой сферы.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.