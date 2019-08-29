Минниханов направил Госдуме отрицательный отзыв на проект о Дне окончания стояния на Угре

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области об установлении 11 ноября памятной даты России - Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Об этом сообщила в четверг журналистам заместитель руководителя пресс-службы главы региона Лилия Галимова.

Внесенный в Госдуму законопроект получил положительные заключения министерств. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ поддержала проект при условии доработки. Как сообщил ранее ТАСС депутат Госдумы Геннадий Скляр, после заседания 11 сентября комитета по обороне инициатива Калужской области будет рассмотрена в первом чтении. По данным пресс-службы калужского правительства на 28 августа, проект поддержали 60 субъектов РФ.

"Вчера вечером соответствующий отзыв от имени президента Республики Татарстан, заключение было направлено в Государственную думу - оно отрицательное и основано на тех аргументах, которые ранее уже были озвучены нашим научным сообществом. Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые без сомнения являются объединяющими для всего многонационального народа", - сказала она.

Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана ранее рекомендовали парламенту республики не поддерживать этот законопроект. По словам председателя комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиля Валеева, два года назад парламентарии республики уже рассматривали этот вопрос. Он отметил, что если документ будет принят, то это негативно отразится на политической обстановке в России.

Великое стояние

В октябре-ноябре 1480 года на берегах реки Угры на территории нынешней Калужской области русские войска во главе с великим князем Московским Иваном III отразили нападение Большой Орды хана Ахмата, равное по своей мощи нашествию Батыя в XIII веке, и свергли многовековое ордынское иго. Сражение произошло из-за отказа Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси.

Многодневная военная кампания, беспрецедентная по стратегии и тактике в истории российского и всемирного военного искусства, закончилась победой. Именно в результате этой победы молодое Российское государство с центром в Москве обрело политический и национальный суверенитет.

Ежегодно на поле Великого стояния на Угре проводится фестиваль, собирающий тысячи участников не только из Калужской области, но и из соседних регионов, историческими клубами проводится реконструкция сражения. В Калужской области на региональном уровне День окончания Великого стояния на реке Угре отмечается с 2017 года.