Астраханские депутаты приняли закон о расширении мер социальной поддержки

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области большинством голосов приняли во втором окончательном чтении закон о расширении мер социальной поддержки, инициированный врио губернатора региона Игорем Бабушкиным. Об этом сообщил в четверг журналистам спикер облдумы Игорь Мартынов.

В начале августа Бабушкин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в регионе намерены расширить меры соцподдержки, которые охватят более 200 тыс. человек. На реализацию закона уже на этот год запланировано 280 млн рублей.

"Законом предусмотрено увеличение сумм выплат по основным видам пособий: на ребенка, оплату услуг ЖКХ, на оплату проезда и других. Отмечу, что над вопросом о социальной поддержке работали депутаты всех фракций областной думы. Мы рассмотрели более 40 поправок. В результате общая сумма бюджетных затрат на реализацию положений закона составит в 2020 году - 1 млрд 200 млн рублей", - сказал Мартынов.

Спикер облдумы уточнил, что законом вводятся новые меры социальной поддержки и предлагается увеличить действующие. В первом случае для получения вновь вводимых выплат, необходимо обратиться в органы социальной защиты. Тем, кто уже получает меры поддержки, никуда обращаться не надо - выплаты будут начисляться автоматически.

Увеличение пособий

Закон, в частности, предусматривает увеличение пособия на ребенка для семей со средним доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, увеличение ежегодного пособия на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей и для детей-сирот, пособия на оплату коммунальных услуг и на оплату проезда нескольким категориям граждан, в том числе труженикам тыла и ветеранам труда. Например, пособие на ребенка с инвалидностью увеличится с 370 рублей до 1 тысячи, а ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг для многодетных семей вырастет с 264 до 500 рублей.

Как уточнила и.о. руководителя администрации губернатора Виктория Гурьянова, закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года за исключением двух норм, которые заработают с 1 января 2020 года. Первая касается предоставления права на единовременную материальную помощь на газификацию домовладений супругам и родителям умерших ветеранов боевых действий, инвалидов-чернобыльцев, малоимущих одиноко проживающих пенсионеров и многодетных семей, неработающих пенсионеров по старости (инвалидности) и семей с детьми-инвалидами. Вторая норма вводит денежное пособие на питание детям, проживающим в нуждающихся семьях, которые обучаются в начальных классах общеобразовательных школ.

Мнение общественников

В астраханском отделении Общероссийского народного фронта ТАСС сообщили, что общественность ждала этот закон и позитивно восприняла планируемые изменения. "Радует, в частности, то, что в законопроекте особая роль отводится многодетным семьям. К нам в региональное отделение много обращений от них, в том числе связанных с нехваткой средств, поэтому расширение и увеличение льгот непременно станет для них хорошим подспорьем", - отметили в отделении.

По данным пресс-службы губернатора области, в 2019 году на меры социальной поддержки льготников из консолидированного бюджета региона выделено порядка 5,2 млрд рублей. Врио губернатора Бабушкин подчеркивал, что в регионе "достаточно стабильный бюджет", поэтом возможно и дальнейшее расширение мер соцподдержки.