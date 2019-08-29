Медведчук заявил, что окончательного варианта обмена заключенными между Украиной и РФ нет

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Окончательно согласованного варианта обмена заключенными лицами между Украиной и Россией еще нет. Об этом заявил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, который ранее принимал активное участие в переговорном процессе по этому вопросу.

По его словам, нынешние переговоры о таком обмене ведет действующая власть, президент Владимир Зеленский. "Я знаю, что такие переговоры ведутся, - сказал он в эфире телеканала News One. - Но окончательного варианта еще нет".

Отвечая на вопрос о том, значится ли в списках на обмен осужденный в России за терроризм Олег Сенцов, Медведчук ответил: "Окончательно пока не решена судьба человека, которого вы назвали".

На минувшей неделе близкий к переговорному процессу по украинскому урегулированию директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. Затем адвокат осужденных на Украине граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова Валентин Рыбин подтвердил ТАСС, что обмен может вскоре состояться. По словам адвоката, в списке на обмен есть и другие лица, "все они концентрируются в пунктах сбора". В украинских СМИ появилась также информация о том, что обмен будет произведен по формуле "33 на 33". На этом фоне в Киеве побывала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита не раскрывалась. В среду суд в Киеве выпустил на свободу под личное обязательство главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.