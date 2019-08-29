Российские летчики впервые написали в небе текст с помощью новой технологии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские летчики из пилотажной группы "Первый полет" на пяти самолетах Як-52 и Як-54 с помощью новой технологии впервые написали в небе текст во время полетов на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Федерации самолетного спорта Москвы.

"Пять спортивных самолетов прошли над салоном, выпустив облака из разогретого масла, которые сложились в воздухе в название выставки MAKS 2019", - сказали в федерации.

Как рассказал ранее ТАСС руководитель пилотажной группы Дмитрий Самохвалов, на борту самолетов установлена специальная автоматизированная система, которая контролирует время и длительность выпуска масла каждым самолетом, что позволяет "печатать" в небе, как на принтере, любой текст.

Он уточнил, что такой технологией в РФ не обладает никто. Слова, которые будут воспроизводиться в воздухе, вводятся в систему на земле.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.