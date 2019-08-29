{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Адвокат: в возможном обмене с Украиной удерживаемыми лицами примут участие 12 россиян

При этом Валентин Рыбин отметил, что Украина пока еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена
Валентин Рыбин Sergii Kharchenko/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Описание
Валентин Рыбин
© Sergii Kharchenko/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Возможный обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной затронет 12 граждан РФ. Об этом в четверг заявил адвокат россиян Валентин Рыбин.

На эту тему

"В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене. Поэтому мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что Украина пока еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена. "Я хочу отметить, что Украина не все юридические формальности пока еще выполнила. В данном случае у нас пока нет на Украине указа о помиловании тех граждан Российской Федерации <...> Поэтому сказать, когда будет обмен, достаточно тяжело", - пояснил адвокат. 

Теги
УкраинаРоссия
Активисты намерены парализовать работу аэропорта Хитроу с 13 сентября
Участники экологического движения планируют устроить акцию протеста при помощи беспилотников
Читать полностью