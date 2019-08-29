Адвокат: в возможном обмене с Украиной удерживаемыми лицами примут участие 12 россиян

"В данном случае идет речь о тех гражданах Российской Федерации, которые либо причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны, как Максим Одинцов и Александр Баранов, по обвинению в государственной измене. Поэтому мы говорим о том, что в возможном обмене примет участие 12 граждан Российской Федерации", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что Украина пока еще не выполнила все юридические формальности, необходимые для обмена. "Я хочу отметить, что Украина не все юридические формальности пока еще выполнила. В данном случае у нас пока нет на Украине указа о помиловании тех граждан Российской Федерации <...> Поэтому сказать, когда будет обмен, достаточно тяжело", - пояснил адвокат.