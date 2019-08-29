ВЦИОМ: лишь треть россиян смогли правильно назвать год начала Второй мировой войны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лишь треть россиян (32%) смогли правильно указать, что Вторая мировая война началась в 1939 году. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Треть определили дату верно - 1939 год (32%), преимущественно респонденты с высшим или неполным высшим образованием (48%). Более половины опрошенных (52%) респондентов посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году. Еще 6% назвали другой вариант", - говорится в сообщении.

Среди основных причин, которые привели к началу войны, россияне назвали борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния (14%), стремление Германии к мировому господству (13%), желание Германии захватить СССР (10%), разногласия между странами (7%), идеологические принципы фашизма и нацизма (5%) и другие причины.

По мнению участников опроса, вклад СССР в победу во Второй мировой войне оценивается как основной (69%) или значительный (25%). Также россияне посчитали значительным вклад в победу США (37%, по мнению еще 1% опрошенных вклад США был основным), Великобритании (29% и 2% соответственно), Франции (21% и 1%) и Китая (14% и 2%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года.