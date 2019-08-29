Общественники просят передать предполагаемые останкки Гюдена на экспертизу во Францию

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Часть предполагаемых останков ближайшего друга Наполеона генерала Жана Этьена Гюдена, погибшего под Смоленском в августе 1812 года, может быть передана во Францию для проведения генетической экспертизы. С такой просьбой к российской стороне в среду обратился президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

"Для меня очень важно, чтобы останки этого героя, который чрезвычайно популярен во Франции, могли бы вернуться на родину. <...> Мы хотим попросить у Академии наук и властей России разрешить вывезти во Францию некоторые образцы генетического материала для проведения исследования, чтобы на 100% быть уверенными, что мы имеем дело именно с останками Гюдена", - сказал Малиновский на пресс-конференции в доме Российского военно-исторического общества.

Он отметил, что для проведения экспертизы будут приглашены специалисты из России, "чтобы совместно провести исследования и подтвердить результаты".

Малиновский добавил, что судьбу останков, в случае подтверждения их подлинности, будут решать наследники генерала. "Именно они должны принять решение, что делать с останками, если будет подтверждено, что это останки именно Гюдена, - перевезти их во Францию, оставить на месте или другие варианты. Это будет решаться только по согласованию с семьей и наследниками", - подчеркнул он.

В ходе археологической экспедиции в Смоленске были обнаружены останки французского генерала, захороненного в Королевском бастионе городской крепостной стены во время Отечественной войны 1812 года. По предположениям экспертов, останки принадлежат ближайшему другу Наполеона Бонапарта генералу Жану Этьену Гюдену, погибшему под Смоленском в августе 1812 года.

О генерале Гюдене

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер родился 13 февраля 1768 года, учился в Бриеннской военной школе (Франция) вместе с Наполеоном Бонапартом. Во время русской кампании 1812 участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной Горе выстрелом, сделанном из русского орудия, ему оторвало обе ноги. Гюдена эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер, место захоронения считалось утраченным.

Археологическая экспедиция в Смоленске проходит с мая 2019 года под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Организаторами экспедиции выступили Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.