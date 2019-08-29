Эксперт считает, что подготовка пилотов гражданской авиации в России требует пересмотра

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Программа подготовки пилотов, недостатки которой Генпрокуратура РФ ранее назвала основной причиной авиапроисшествий в России, нуждается в пересмотре с учетом возросшей автоматизации в управлении самолетами. Такое мнение высказал ТАСС бывший замминистра гражданской авиации СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной ранее сообщил, что большинство авиапроисшествий в России происходит по вине экипажей. Он рассказал о выявляемых нарушениях - в частности, при обучении пилотов.

"Те авиакатастрофы, которые, не удается избежать, по статистике, часто происходят именно по вине экипажа, из-за его неготовности действовать во внештатных ситуациях. Такая проблема существует в гражданской авиации всего мира. Ее причина кроется в намерении авиакомпаний превратить пилота в оператора самопилотируемого судна при помощи электронных систем автоматического управления. <...> Государственным органам регулирования необходимо пересмотреть программу подготовки пилотов в специализированных заведениях с учетом растущей автоматизации воздушного транспорта", - сказал Смирнов.

По его мнению, автоматизация управления самолетом выгодна авиакомпаниям, так как обходится дешевле ручного управления. "Электроника точнее пилотирует самолет, соответственно, меньше расходуется топливо. Некоторые авиаперевозчики дают команду своим пилотам заходить на посадку в автоматическом режиме даже при ясной погоде. <...> В результате пилоты теряют навыки ручного управления самолетом в случае отказа электроники", - добавил бывший замминистра.

При этом Смирнов призвал не забывать о том, что именно благодаря грамотной работе экипажа удается избежать большинства предаварийных ситуаций - например, в результате отказа техники или электроники.

Трудности небольших компаний

Директор Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук согласился с необходимостью пересмотра программ обучения пилотов. Более того, по его слова, пересмотра требует вся система подготовки летчиков гражданской авиации, особенно для нужд малой авиации, где уже наблюдается дефицит квалифицированных кадров. "В советские годы этой работой занимается система ДОСААФ, сейчас ее в прежних масштабах нет, и альтернатива не создана. В результате основным сдерживающим фактором в развитии авиаперевозок является нехватка пилотов", - сказал он.

Небольшие авиакомпании, особенно те, которые работают на внутрирегиональных линиях, испытывают трудности не только с подбором кадров, но и с их подготовкой. Так, в читинской компании "Аэросервис" работают около 25 пилотов, которые летают на небольших самолетах, связывая Читу с отдаленными районами Забайкалья. "Ни в Чите, ни в соседнем Иркутске тренажеров для подготовки пилотов нет. Поэтому для каждого типа используемых нами судов - а это самолеты Ан-2, L410 и ТВС-2МС, вертолеты - пилоты проходят обучение в разных уголках страны", - сказал ТАСС гендиректор авиаперевозчика Сергей Иваненко.

Нет своих тренажеров и у базирующейся в Архангельске авиакомпании Smartavia. "Стоимость одного тренажера достигает стоимости одного, причем нового, воздушного судна. Поэтому для подготовки пилотов есть центры, куда авиакомпании отправляют своих летчиков", - сказал ТАСС директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям авиакомпании Виктор Аношкин.

"Наши пилоты проходят переподготовку на регулярной основе, причем она всегда осуществляется в сертификационных центрах. С учетом того, что компания эксплуатирует самолеты производства корпорации Boeing, то переподготовку пилоты проходят в сертификационных центрах, расположенных за пределами РФ - в странах Восточной и Западной Европы", - пояснил Аношкин.

Инцидент в Подмосковье

Эксперты отмечают, что значимость хорошей подготовки экипажа была в очередной раз доказана 15 августа, когда Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, из-за чего произошли отказ, а затем и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, и благодаря умелым действиям пилотов никто из летевших на самолете людей не погиб.