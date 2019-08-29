Уличные художники разрисуют фасады восьми домов в Астрахани на фестивале "Чилим"

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Художники преобразят восемь фасадов в двух районах Астрахани на фестивале уличного искусства "Чилим", который начался в четверг и продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

"За все время проведения "Чилим" подарил городу 20 произведений уличного искусства. Многие из них вошли в туристические маршруты и стали местными достопримечательностями. В этом году лучшие художники со всей страны преобразят еще восемь объектов", - говорится в сообщении.

Основной темой фестиваля стала водная тематика. По данным пресс-службы, тема выбрана из-за географического положения Астрахани. Решение организационных вопросов взяла на себя городская администрация.

"Эскизы будущих рисунков обязательно согласовываются с жителями домов. В этом году художникам было предоставлено 760 баллонов аэрозольной краски, 188 кг фасадной краски, а также необходимый инвентарь", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, был выделен автотранспорт, автовышки и лестницы. Спецтехника потребовалась для того, чтобы нарисовать картины во всю стену трех- и шестиэтажных домов.