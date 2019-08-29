Более 270 тыс. зрителей посетили соревнования мирового чемпионата WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Соревновательные площадки мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани с 22 по 27 августа посетили свыше 270 тыс. зрителей, говорится в сообщении пресс-службы МВД Татарстана.

"Мероприятия в МВЦ (международный выставочный центр - прим. ТАСС) "Казань Экспо" посетили свыше 270 тысяч зрителей. Церемонию открытия и закрытия чемпионата на "Казань Арене" просмотрели около 80 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

По данным организаторов, в чемпионате приняли участие более 1,3 тыс. конкурсантов из 63 стран мира, а также более 19 тыс. других клиентских групп, включая представителей СМИ и волонтеров, 12 тыс. сотрудников подрядных организаций. Для обеспечения общественного порядка были задействованы 5,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии. Кроме того, организаторы привлекали 1,2 тыс. работников частных охранных предприятий. Во время чемпионата нарушений общественного порядка допущено не было.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта. Следующие международные соревнования WorldSkills пройдут в Китае в 2021 году.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.