У испанского побережья спасли более 200 мигрантов

ТАСС, 29 августа. По меньшей мере 208 мигрантов были спасены в среду у берегов Испании. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на службу спасения и безопасности на море пиренейского королевства.

Нелегалы находились на трех лодках в море Альборан. Спасатели доставили мигрантов в порты Альмерии и Малаги (автономное сообщество Андалусия).

По последним данным, около 18 тыс. нелегальных мигрантов попали на территорию Испании в текущем году. Согласно информации агентства EFE, данный показатель на 11,5 тыс. (39%) ниже, чем в 2018 году.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.