Первая сеть для устройств интернета вещей в Дагестане стала доступна еще в пяти городах

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Российский оператор сотовой связи и провайдер цифровых услуг МТС в Дагестане расширил первую в республике сеть для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT (Narrow Band IoT), сообщили в четверг в пресс-службе МТС.

"В Дагестане данная технология интернета вещей стала доступна в апреле этого года: в Махачкале ее впервые запустила МТС. Теперь сеть NB-IoT открыта для бизнеса и в других городах Дагестана: Буйнакске, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и Каспийске. Всего новая сеть охватила в этом году шесть городов республики", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе уточнили, что в каждом городе покрытие сети развернуто на базе скоростных сетей LTE. "Сеть NB-IoT способна обеспечить быстрое и безопасное подключение сотен тысяч "умных" устройств к интернету, а также существенно сократить расходы предприятия при внедрении интернета вещей в производство. Воспользоваться сетью и начать внедрять цифровые сервисы теперь может любое местное предприятие", - отмечается в сообщении МТС.

По словам директора филиала компании в Дагестане Каремы Изиевой, предприятия в республике пока только начинают осознавать возможности внедрения подобных сервисов в рабочие процессы.

"Например, предприятия сферы ЖКХ, подключая "умные" устройства, могут автономно собирать данные со счетчиков в режиме онлайн, и соответственно, минимизировать и трудовые и финансовые затраты на их сбор. В целом, эффект от внедрения технологии NB-IoT обычно отмечают коммерческие компании и государственные предприятия, предоставляющие услуги в области автоматизации, проектирования и мониторинга различного назначения", - привели в пресс-службе слова Изиевой.