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Завод "Красное Сормово" выплатит семьям погибших при пожаре по 700 тыс. рублей

После происшествия работа на предприятии продолжается в штатном режиме

ТАСС, 29 августа. Руководство завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде выплатит компенсацию родственникам погибших при пожаре сотрудников в размере 700 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой предприятия.

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"Руководством завода "Красное Сормово" (входит в ОСК) принято решение оказать материальную помощь семьям пострадавших работников в результате несчастного случая. Сумма компенсации родственникам погибших составит 700 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас специальная комиссия проводит расследование инцидента. "Производственные процессы не остановлены, работа продолжается в штатном режиме, в том числе на судне, на котором произошел несчастный случай", - указано в сообщении.

О ЧП

По информации завода, пожар произошел 28 августа в 08:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода в техническом помещении. Погибли два человека, один пострадал. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

"Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. Сейчас входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК).

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