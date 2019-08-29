Италия разрешила высадку женщинам, детям и больным с судна НПО Mare Jonio

ТАСС, 29 августа. МВД Италии разрешило женщинам, детям, а также больным сойти с судна Mare Jonio, на борту которого находятся почти 100 мигрантов. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в ведомстве.

"Женщины, дети и больные смогут сойти с Mare Jonio. Тем не менее в силе остается запрет на заход и высадку людей в порту [Италии]", - сообщили в министерстве внутренних дел.

Итальянское судно Mare Jonio неправительственной организации Mediterranea в среду утром приняло на борт 98 мигрантов, потерпевших крушение у ливийского побережья. В настоящий момент судно находится в 13 морских милях к югу от острова Лампедуза.

Правительство Италии недаво приняло закон, направленный против деятельности НПО, занимающихся спасением мигрантов из африканских стран, которые из Ливии отплывают к южным итальянским берегам. Mare Jonio - не первое судно, которому запрещается входить в итальянские порты.

Жесткая антимиграционная линия, вдохновителем которой стал вице-премьер и глава МВД, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, вскоре может быть смягчена. Правительство, членом которого он был, ушло в отставку. Бывшее коалиционное Движение "5 звезд" формирует новый кабинет министров с Демократической партией (ДП), которая всегда выступала за оказание помощи терпящим бедствие мигрантам.