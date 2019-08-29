Глава комитета Думы призвал Минздрав провести комплексную проверку в Свердловской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой с призывом провести комплексную проверку сферы здравоохранения Свердловской области после инцидента с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Об этом во вторник сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Шестеро врачей из двух хирургических отделений нижнетагильской Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. В качестве причин такого решения они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова была создана специальная комиссия для разрешения ситуации. 28 августа стало известно, что все медработники отозвали свои заявления.
"Я уже направил соответствующее обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой. Считаю, необходимо не дожидаться новых кадровых инцидентов в больницах региона, которые, по всей видимости, неизбежны. - сказал Нилов. - Нужна комплексная проверка, возможно, силами выездной комиссии Минздрава, чтобы понять истоки и причины участившихся конфликтов в здравоохранении Свердловской области".
По мнению главы думского комитета, отзыв заявлений не свидетельствует о скором решении проблемы, а является "исключительно личной позицией врачей во избежание коллапса" в городской системе хирургической помощи. "Чиновники в публичном пространстве уверяют, что с зарплатой и соблюдением трудовых прав сотрудников все в порядке, однако прокурорские проверки доказывают обоснованность жалоб медиков", - считает парламентарий.
Депутат также напомнил о необходимости реализации нацпроекта "Здравоохранение". "Давно пора повернуться лицом к проблемам медиков, выяснить и нейтрализовать любые риски и угрозы, не позволить завалить реализацию нацпроекта", - заключил Нилов.