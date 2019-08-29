Глава комитета Думы призвал Минздрав провести комплексную проверку в Свердловской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение главе Минздрава Веронике Скворцовой с призывом провести комплексную проверку сферы здравоохранения Свердловской области после инцидента с увольнением врачей в Нижнем Тагиле. Об этом во вторник сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Шестеро врачей из двух хирургических отделений нижнетагильской Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. В качестве причин такого решения они назвали высокую нагрузку и низкие зарплаты. По поручению министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова была создана специальная комиссия для разрешения ситуации. 28 августа стало известно, что все медработники отозвали свои заявления.