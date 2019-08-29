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Суд в Москве продлил до 3 декабря арест обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой

Подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в деле грифа "секретно"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 3 декабря арест обвиняемой в госизмене эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонины Зиминой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Зиминой до 3 декабря 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Зиминой, а также ее супругу Константину Антонцу предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"). Вину они не признают, подробности уголовного дела не разглашаются в связи с наличием в деле грифа "секретно".

Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

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