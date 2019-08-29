Стотысячным туристом с электронной визой на Дальнем Востоке стала гостья из Японии

Определить, кто именно из подруг является юбилейным пассажиром, оказалось невозможно, поэтому сотрудники аэропорта, департамента туризма Приморья и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций решили поздравить сразу обеих путешественниц. Ими стали сотрудница ИТ-компании Рису Саито и студентка четвертого курса одного из японских вузов Нао Цусия. Опешившие поначалу от внимания большого количества людей девушки согласились рассказать немного о себе.

"Раньше я не знала, что Россия находится так близко от Японии, но в последнее время она становится все популярнее в Японии. И я рада, что у меня есть возможность, преодолев короткое расстояние, прилететь сюда и увидеть много всего интересного. Это последние длинные выходные перед учебой, и я решила хорошенько отдохнуть", - рассказала Нао Цусия.

В качестве подарка туристки получили сертификат на экскурсионное путешествие на паруснике "Надежда" по Амурскому заливу. Как признались девушки, они сами думали о том, чтобы во Владивостоке устроить себе путешествие на корабле, и сертификат как раз исполнил их желание. Также им вручили небольшой гастрономический набор с приморским медом и местными дикоросами.

"На сегодняшний день у нас 140 тысяч выданных электронных виз, и теперь уже точно можно сказать, что более 100 тысяч приехавших туристов в рамках этого режима. Мы бы хотели, чтобы он дальше совершенствовался, мы накопили большую практику его применения. Мы понимаем, что есть запрос на проведение в нашем регионе большего количества дней, а также посещения, например, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского в рамках той же визы", - сказал журналистам после встречи в аэропорту директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

В соответствии с действующим законодательством, электронные визы выдаются иностранцам, прибывающим через пункты пропуска, расположенные на территориях свободного порта Владивосток и особой экономической зоны в Калининградской области, а также через определенные кабмином РФ воздушные пункты пропуска в ДФО. Оформление электронной визы происходит онлайн за несколько дней да даты прилета.