Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали проект о Дне окончания стояния на Угре

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Татарстана не поддержали проект федерального закона о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" об установлении памятной даты России "11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госсовета республики.

"Государственный совет не поддержал проект федерального закона о внесении изменений в статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (об установлении памятной даты России "11 ноября - День окончания Великого стояния на реке Угре (1480)"). Соответствующее решение татарстанского парламента направлено в Государственную думу", - говорится в сообщении.

Впервые в истории Госсовета республики голосование организовали в заочной форме, когда депутаты высказывали мнение по законопроекту через направление опросных листов, в том числе через электронную почту и факс. "Сегодня стали известны результаты опроса, в ходе которого депутаты практически единогласно, при одном воздержавшемся, проголосовали за то, чтобы не поддерживать законопроект о внесении изменений в закон о днях воинской славы и памятных датах России. Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин подписал и направил соответствующее решение татарстанского парламента в Государственную думу", - отмечается в сообщении.

По словам заместителя руководителя пресс-службы главы республики Лилии Галимовой, президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области об установлении 11 ноября памятной даты России - Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).

Законопроект, которой внесен в Госдуму и рассматривается комитетами, ранее получил положительные заключения министерств. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ поддержала проект при условии доработки. Как сообщил ранее ТАСС депутат Госдумы Геннадий Скляр, после заседания 11 сентября комитета по обороне инициатива Калужской области будет рассмотрена в первом чтении. По данным пресс-службы калужского правительства на 28 августа, проект поддержали 60 субъектов РФ.