{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России отзывают из обращения препарат от кашля "Фармаспал"

Как уточняется, содержащийся в препарате фенспирид может негативно повлиять на сердце

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ принял решение об изъятии из обращения лекарства от кашля "Фармаспал", поскольку содержащийся в нем фенспирид может негативно повлиять на сердце. Соответствующее письмо за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко опубликовано на сайте ведомства.

На эту тему

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в рамках исполнения полномочий по федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств <...> размещает на своем официальном сайте в сети Интернет решение Минздрава России от 14 августа 2019 года об отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Фармаспал" (МНН: фенспирид), сироп 2 мг/мл, ООО "Ирвин 2", Россия, и исключении его из государственного реестра лекарственных средств", - говорится в документе.

Фенспирид может повлиять на работу сердца - в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. А это в свою очередь может привести и к его остановке. Ранее из обращения были изъяты препараты от кашля "Эреспал" (Франция), "Эпистат" (Венгрия) и "Эриспирус" (фармкомпания Sandoz), также содержащие фенспирид.

Теги
Россия
Дело полковника Захарченко
Мосгорсуд принял встречный иск по жалобе на изъятие имущества соучастника Захарченко
Защита семьи Сениных просит признать добросовестность ответчиков при приобретении имущества и пресечь действия Генеральной прокуратуры по изъятию в доход государства имущества на 380 млн рублей
Читать полностью