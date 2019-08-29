В России отзывают из обращения препарат от кашля "Фармаспал"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ принял решение об изъятии из обращения лекарства от кашля "Фармаспал", поскольку содержащийся в нем фенспирид может негативно повлиять на сердце. Соответствующее письмо за подписью врио руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в рамках исполнения полномочий по федеральному государственному надзору в сфере обращения лекарственных средств <...> размещает на своем официальном сайте в сети Интернет решение Минздрава России от 14 августа 2019 года об отмене государственной регистрации лекарственного препарата "Фармаспал" (МНН: фенспирид), сироп 2 мг/мл, ООО "Ирвин 2", Россия, и исключении его из государственного реестра лекарственных средств", - говорится в документе.

Фенспирид может повлиять на работу сердца - в частности, вызывать нарушение сердечного ритма. А это в свою очередь может привести и к его остановке. Ранее из обращения были изъяты препараты от кашля "Эреспал" (Франция), "Эпистат" (Венгрия) и "Эриспирус" (фармкомпания Sandoz), также содержащие фенспирид.