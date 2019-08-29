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В Приамурье ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Решением возникшей проблемы займется созданная при правительстве региона рабочая группа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 августа. /ТАСС/. Власти ввели в Амурской области режим ЧС из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

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Заболевание АЧС 8 августа подтвердилось у животных в селе Усть-Ивановка Благовещенского района Приамурья. Специалисты уничтожили около 700 свиней. В середине августа АЧС зафиксировали у животных в селе Волково этого же района, заражения выявлены в двух подворьях. Будет уничтожено около 5 тыс. голов. К настоящему моменту очаги вируса АЧС зафиксированы в селах Асташиха Бурейского района, Орлецкое и Муравьевка Тамбовского района, с связи с этим в первую угрожающую зону на расстоянии 5 км попали села Чуевка, Толстовка, Липовка, Тамбовка, Косицыно Тамбовского района и Успеновка и Вознесеновка Ивановского района. Здесь необходимо ликвидировать около 450 голов свиней.

"На территории Приамурья введен режим ЧС в связи со вспышками африканской чумы свиней", - говорится в сообщении. Как уточняется, такое распоряжение подписал губернатор Приамурья Василий Орлов. Решение региональные власти приняли на заседании КЧС в областном правительстве. По итогам заседания решено создать рабочую группу по АЧС при правительстве региона, рабочие группы будут созданы и во всех поселениях, где объявлен карантин.

"На сегодняшний день из более чем 5 тыс. голов свиней, которые попали в зону отчуждения животных, уничтожено 3400 голов. Остальные 1800 голов из села Волково и находящихся в 10 км от него населенных пунктах ликвидируют до завтрашнего вечера", - отмечается в сообщении. Чтобы завершить работы по уничтожению животных в максимально короткие сроки, увеличат количество специалистов, работающих на месте.

"Специалисты областного управления ветеринарии в ближайшее время ждут результатов секвенирования из ветлаборатории города Покров. Это исследование поможет выявить возможную причину заражения амурского свинопоголовья при помощи схожих признаков заболевания, выявленных на других территориях страны и соседних государств в предыдущие годы", - отмечается в сообщении.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчиками являются зараженные или уже выздоровевшие животные. Для человека АЧС не представляет опасности.

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