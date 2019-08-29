Путин потребовал не только строить новые школы и детсады, но и ремонтировать старые

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что наряду со строительством новых школ и детсадов нельзя забывать о ремонте уже существующих. "Новые обязательно надо строить, но надо не забывать и о состоянии тех учреждений, которые уже работают, и по школам, и по детским садам", - сказал он на встрече с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.

Осипов отметил, что в регионе по нацпроектам строятся более 120 крупных объектов. Запланировано создание 300 детских площадок, почти 250 спортивных площадок. "Будем делать около 16 школ, 60 детских садов и ясельных пристроек, еще объекты физической культуры, спорта и так далее", - добавил он. По словам Осипова, 999 объектов социальной инфраструктуры региона - деревянные здания.

"И мы, конечно, сейчас национальными проектами в общем подходе распределения денег не охватываем эту специфику нашего края, - подчеркнул он. - 1500 объектов находятся за пределами эксплуатации и требуют ремонта. Поэтому мы сейчас готовим план восстановления социальной инфраструктуры, но нужна будет поддержка федерального центра".

Врио губернатора добавил, что из 880 населенных пунктов Забайкалья только 100 имеют централизованное водоснабжение, канализацию, причем большинство этих объектов уже имеют износ 80%. "Поэтому тоже необходима специальная программа, которую мы сейчас на краевом уровне разрабатываем, с Минстроем обсуждаем, - отметил он. - Нужна поддержка в том, чтобы восстановить наше жилищно - коммунальное хозяйство".

Осипов констатировал, что в Забайкалье впервые за несколько лет отмечен рост промышленного производства, оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, а безработица снизилась на 1%.