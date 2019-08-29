Мосгорсуд принял встречный иск по жалобе на изъятие имущества соучастника Захарченко

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский городской суд принял к производству встречный иск в рамках рассмотрения жалобы на решение об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, принадлежащего обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину - соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Сениных Елена Мартынова.

"Московский городской суд в четверг принял к производству встречное исковое заявление ответчиков и отложил слушание дела на 25 сентября. Во встречном иске мы просим признать добросовестность ответчиков при приобретении имущества и пресечь действия Генеральной прокуратуры РФ по изъятию в доход государства имущества наших доверителей", - сказала адвокат.

По ее словам, суд предложил сторонам предоставить пояснения относительно встречного иска на следующем заседании. "Таким образом суд апелляционной инстанции должен рассмотреть два взаимоисключающих требования", - отметила адвокат.

Гагаринский районный суд Москвы 11 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Сенина общей стоимостью 380 млн рублей. Как следует из иска, взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры в Москве и Московской области), пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких. По данным прокуратуры, имущество было получено незаконным путем и изъято в ходе расследования уголовного дела.

Дело Захарченко

В июне суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 990 000 рублей, лишив его спецзвания полковника и госнаград, а также права занимать руководящие должности в госорганах на два года.

Суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов коррупции в связи "с непричастностью к преступлению". Речь идет о $800 тыс. взятки, которую, по версии следствия, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику владелец ресторана "Ля Маре" Мехди Дусс. Посредниками при передаче взятки, по данным следствия, выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Приговор обжаловала как защита Захарченко, так и прокуратура.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте, ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).