Власти китайского Хайнаня начали строить в деревнях "пятизвездные" туалеты

ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань активно проводит программу строительства сельских общественных туалетов. Как сообщил информационный портал "Наньхайван", в некоторых районах острова появляются клозеты класса люкс.

По его данным, эти "пятизвездные", как их называют местные жители, туалеты уже появились на территории Байша-Лиского автономного уезда в центральной части Хайнаня. После реализации правительственной программы по усовершенствованию инфраструктуры облик этого района преобразился, а в поселках, по утверждению журналистов, каждая семья живет в собственном коттедже.

"До 2017 года почти половина местного населения относилась к категории малоимущих граждан, которые ютились в крытых соломой хижинах", - уточнил один из жителей. По его словам, жизнь населения деревень в регионе изменилась после того, как была проложена скоростная магистраль. Благодаря этому улучшилось сообщение с другими населенными пунктами и упростилась доставка на рынки сельскохозяйственной продукции. Изменились и сами деревни, превратившиеся в населенные пункты с современной инфраструктурой.

Правительство КНР в последние годы проводит "туалетную революцию", выделив на эти цели миллионы долларов. Волна строительства этих мест общего пользования прокатилась не только по китайским городам, но и по сельской местности во всех провинциях страны. Власти поставили цель сделать туалеты "трехзвездными", то есть адекватного качества, гигиенически чистыми и бесплатными, а также обеспечить им эффективный менеджмент.

Этот план даже перевыполняется: в Китае появились уже и "пятизвездные" туалеты, в которых применяются новейшие энерго- и водосберегающие технологии. Они также снабжены 50-мегабитным бесплатным Wi-Fi, зарядными устройствами для гаджетов и другими полезными вещами. В хорошую погоду электроснабжение некоторых из них обеспечивается за счет энергии солнца. На туристических направлениях запущено специальное навигационное приложение, благодаря которому можно без труда узнать, где находятся такие туалеты.

В строительстве подобной инфраструктуры Хайнань не отстает от других китайских провинций, и даже опережает многие из них. С 2011 по 2015 годы на острове было построено более 137 тыс. общественных туалетов. Согласно стратегии государственного развития региона, к концу 2020 года на Хайнане будет полностью выполнена программа их строительства.